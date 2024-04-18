Армія РФ здійснила атаку по критичній інфраструктурі Івано-Франківщини

Окупанти здійснили спробу атакувати об’єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській області, та Силам оборони вдалось знищити усі ворожі повітряні цілі.

Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в Telegram.

“Ранок для Прикарпаття почався неспокійно. На світанку ворог атакував Івано-Франківщину ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. Усі повітряні цілі знешкоджені”.

Водночас, за словами голови ОВА, внаслідок падіння уламків виникли пожежі.

Минулося без постраждалих.

“На місці працюють відповідні служби. Ситуація контрольована”, − підсумувала Онищук.