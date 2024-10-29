Армія рф понад 20 разів атакувала Нікопольський район

29 жовтня окупанти понад 20 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Протягом дня російська армія понад 20 разів била по Нікопольщині – БпЛА та артилерією. Потерпали сам Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади.
Пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, 7 приватних будинків і 2 господарські споруди, мопед, лінії електропередач. Люди вціліли”.
Також під час обстрілу Червоногригорівської громади побита АЗС, 3 оселі й 3 господарських споруди.