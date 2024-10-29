Кримінал

Армія рф понад 20 разів атакувала Нікопольський район
29 Жовтня 2024 19:18
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нікополь, обстріли
Наслідки атаки / Telegram Сергій Лисак

29 жовтня окупанти понад 20 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Протягом дня російська армія понад 20 разів била по Нікопольщині – БпЛА та артилерією. Потерпали сам Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади.

Пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, 7 приватних будинків і 2 господарські споруди, мопед, лінії електропередач. Люди вціліли”.

Також під час обстрілу Червоногригорівської громади побита АЗС, 3 оселі й 3 господарських споруди.


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