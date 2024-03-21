Армія РФ атакувала Херсонщину: загинула людина

Окупанти вдарили по селі Велетенське на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка.

Про це у Телеграмі повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російські війська продовжують вбивати жителів Херсонщини», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням, ворог обстріляв Велетенське, били по житловому сектору. Внаслідок обстрілу 70-річна жінка, яка була на подвір’ї будинку, отримала тяжкі поранення, її серце зупинилося у кареті «швидкої».

Також начальник ОВА повідомив, що напередодні ввечері ворог скинув вибухівку з безпілотника на село Качкарівка. Травми, несумісні з життям, отримав 33-річний місцевий житель.