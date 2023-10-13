Армія Ізраїлю увійшла на територію сектору Газа

Армія оборони Ізраїлю заявила про захід своїх підрозділів на територію сектору Гази для “локальних рейдів”. Про це повідомив представник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі, передає Times of Israel.

За його словами, танки і піхота увійшли на територію Гази, щоб зачистити територію від потенційних терористів ХАМАС і знайти ізраїльтян, які зникли безвісти.

Він зазначив, що військові збирали “різні знахідки, які можуть допомогти у пошуку зниклих безвісти”, а також знищили осередок бойовиків, який випускав протитанкові керовані ракети по Ізраїлю.

Хагарі заявив, що вглиб Гази армія не заходила.