Apple представила нові iPad Air і Pro

Компанія Apple під час онлайн-презентації Let Loose представила нові моделі своїх планшетів – iPad Air і iPad Pro.

Компанія вперше за два роки оновила iPad Air, представивши дві моделі з діагоналлю 11 і 13 дюймів. Раніше Apple не випускала 13-дюймові планшети Air. Обидві моделі отримали чіп M2, який працює на 50% швидше, ніж попереднє покоління. Базова пам’ять для обох моделей становить 128 гігабайт, максимальна – терабайт.

iPad Air з чипом M2

Вартість 11-дюймової моделі Air починається від 599 доларів, 13-дюймової – від 799 доларів. Компанія приймає попередні замовлення з 7 травня, пристрої з’являться в продажу 15 травня, повідомляє Engaget.

Моделі iPad Air 11” і 13” з чіпом M2

Нові 11- і 13-дюймові iPad Pro отримали екран OLED (раніше використовувалися LCD-екрани). Товщина 13-дюймової моделі становить усього 5,1 міліметра – за заявою Apple, це найтонший пристрій в історії компанії. Товщина 11-дюймової моделі становить 5,3 міліметра, пише The Verge.

iPad Pro з чипом M4

Обидві моделі Pro отримали новітній процесор M4 (у попередньому поколінні використовувався чип M2). Крім того, Apple вперше представила матові Pro – з нанотекстурним покриттям.

Базова пам’ять для обох моделей Pro становить 256 гігабайт, а ціни починаються від 999 доларів за 11-дюймову модель і від 1299 доларів за 13-дюймову. Найдорожча 13-дюймову модель iPad Pro з модулем 5G і нанотекстурним покриттям коштує 2599 доларів, що можна порівняти з ціною ноутбука. Обидві моделі доступні для попереднього замовлення з 7 травня, а в магазинах з’являться наступного тижня.

В iPad Pro, як і в Air, фронтальна камера встановлена на довгій стороні екрана, що дає змогу здійснювати відеодзвінки при альбомному положенні пристрою.

Новий iPad Pro отримав оновлені аксесуари. У клавіатури Magic Keyboard з’явилася алюмінієва підставка для долонь і кілька функціональних клавіш.

Apple Pencil Pro тепер підтримує жести стиснення, пристрій отримав гіроскоп, що дає змогу художникам повертати пензель під час малювання. Крім того, місце розташування Pencil можна відстежувати за допомогою сервісу Find My.