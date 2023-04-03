Політика

Американський генерал вважає Крим метою можливого наступу України

3 Квітня 2023 20:24
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війна, крим

Відставний американський генерал Бен Ходжес, колишній командувач американської армії в Європі, назвав Крим вирішальною ділянкою у війні Росії з Україною.

“Крим – ось що має бути звільнено, – заявив генерал Ходжес литовському національному телерадіоканалу LRT. – Ви можете знищити всіх російських солдатів у радіусі 200 км від Бахмута, але це не вплине на стратегічний результат війни. Стратегічну ситуацію може змінити лише визволення Криму, і саме так Україна досягне перемоги”.

За словами відставного генерала, коли буде створено всі відповідні умови, Україна почне контрнаступ, який би дозволив їй відрізати Крим від Росії.

Вона постарається знову завдати удару по Керченському мосту і знищити його і почне застосовувати зброю далекого радіусу дії, що унеможливить оборону Криму, вважає Бен Ходжес.

Севастополь, Саки – якщо завдавати ударів по цим містам Кримського півострова, росіяни зможуть там залишатися, заявив відставний генерал.

Звичайно, наголосив Ходжес, український генштаб не стане сповіщати про час і місце такого контрнаступу, але ми знаємо, що українські сили створюють потужний бронетанковий кулак, при цьому не задіють його в Бахмуті, і це означає, що інші українські частини змушені платити високу ціну в Бахмуті, щоб зупинити там російські війська.

“Все, що я говорю про цей наступ, є лише моїми власними припущеннями, тому що я можу читати карту, коли думаю про те, що сподіваюся побачити”, – додав генерал Ходжес.


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