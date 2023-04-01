Політика

Американський генерал оцінив ймовірність перемоги України в 2023 році

1 Квітня 2023 18:27
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війна, сша, контрнаступ

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає невисокою ймовірність того, що Україні вдасться відкинути всі російські сили за межі своєї території цього року.

Таку заяву Міллі зробив в інтерв’ю Defense One.

«Я не думаю, що це буде зроблено в найближчій перспективі 2023  року”. Зеленський багато разів публічно заявляв, що мета України – вигнати всіх росіян з окупованих Росією територій України.

І це важливе військове завдання. Дуже, дуже складне військове завдання. Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання” – заявив генерал.

Він додав, що сотні тисяч росіян все ще перебувають на тимчасово окупованій території України. За його словами, він не стверджує, що це неможливо, але хоче лише сказати, що це дуже складне завдання.

“Але це їхнє завдання, у них безперечно є на це моральне право, це їхня країна”, – сказав Міллі.


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