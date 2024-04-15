Суспільство

Американські військові заявили про знищення понад 80 безпілотників, якими Іран атакував Ізраїль

15 Квітня 2024 07:11
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іран, ракети, дрони, сша
Шахед / Getty Images

Понад 80 безпілотників і щонайменше 6 балістичних ракет, які атакували Ізраїль з Ірану та Ємену знищили військові США.

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

“13 квітня та вранці 14 квітня сили Центрального командування США  за підтримки есмінців Європейського командування США успішно вразили та знищили більше 80 ударних безпілотних літальних апаратів  і щонайменше шість балістичних ракети, призначених для удару по Ізраїлю з Ірану та Ємену”.

За даними CENTCOM, серед знищених цілей також є пускова установка та сім БпЛА, які перебували на території Ємену, контрольованої хуситами.

У Збройних силах США додали, що продовжують “підтримувати захист Ізраїлю від небезпечних дій Ірану”.


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