Американська влада повідомила про знищення станції хуситів з управління дронами

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило, що 31 січня та 1 лютого знищили наземну станцію управління безпілотниками бойовиків-хуситів в Ємені, 10 дронів, а також перехопили протикорабельну балістичну ракету.

Про це інформує “Європейська правда”.

Як йдеться в повідомленні, американські сили завдали удару та знищили наземну станцію управління БПЛА, а також 10 ударних дронів в порядку самооборони.

“Американські сили виявили наземну станцію управління БПЛА та ударні БПЛА в контрольованих хуситами районах Ємену та визначили, що вони становлять безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні”, – зазначають у CENTCOM.