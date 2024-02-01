Суспільство

Американська влада повідомила про знищення станції хуситів з управління дронами

1 Лютого 2024 08:21
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сша
Прапор США/Ілюстративне фото з вільних джерел

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило, що 31 січня та 1 лютого знищили наземну станцію управління безпілотниками бойовиків-хуситів в Ємені, 10 дронів, а також перехопили протикорабельну балістичну ракету.

Про це інформує “Європейська правда”.

Як йдеться в повідомленні, американські сили завдали удару та знищили наземну станцію управління БПЛА, а також 10 ударних дронів в порядку самооборони.

“Американські сили виявили наземну станцію управління БПЛА та ударні БПЛА в контрольованих хуситами районах Ємену та визначили, що вони становлять безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні”, – зазначають у CENTCOM.


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