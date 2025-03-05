Американська компанія BlackRock купує два ключові порти Панамського каналу, – FT

Інвестиційна компанія BlackRock уклала угоду на купівлю двох великих портів на Панамському каналі за 22,8 мільярда доларів. Покупцями стали консорціум BlackRock, Global Infrastructure Partners і Terminal Investment Limited.

Угода передбачає, що гонконгська компанія CK Hutchison продасть 90% акцій компанії, що володіє та управляє портами в Панамі, повідомляє Financial Times.

Продаж портів стався на фоні тиску з боку Дональда Трампа, який неодноразово заявляв про надмірний вплив Китаю на стратегічний Панамський канал і навіть погрожував повернути його під контроль США.

Окрім портів в Панамі, угода включає продаж 80% акцій дочірніх портових компаній CK Hutchison, які мають 43 порти в 23 країнах. 20% акцій залишиться у власності компанії PSA, що належить суверенному фонду Сінгапуру Temasek.

Згідно з умовами угоди, CK Hutchison отримає понад 19 мільярдів доларів, включаючи погашення частини акціонерних позик. Після оголошення про продаж акції CK Hutchison зросли на 22%.

Заклики Трампа повернути Панамський канал під контроль США стали однією з причин, чому CK Hutchison вирішила продати порти.

Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк поінформував високопосадовців адміністрації Трампа, зокрема самого президента, щоб заручитися їхньою підтримкою угоди. За словами двох джерел, консорціум не пішов би на цей крок, якби не був упевнений у схваленні угоди з боку американського уряду.