Американці скинули з літаків першу партію гуманітарної допомоги в сектор Газа

Сполучені Штати почали доставляти гуманітарну допомогу в Газу повітрям. За словами представників адміністрації Джо Байдена, з повітря доставили загалом 66 пакетів із 35 тисячами порцій їжі, передає Голос Америки.

У п’ятницю, під час зустрічі з італійським прем’єр-міністром Джорджею Мелоні, Джо Байден оголосив про початок роботи з повітряного доставлення гуманітарної допомоги в обложений палестинський анклав. Білий дім заявив, що повітряні десанти з продовольством будуть проводитися на постійній основі, сказавши, що Ізраїль підтримав цю ініціативу.

Раніше Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, виступаючи на брифінгу в Білому домі, підкреслив складність проведення подібних операцій.

“Це важка військова місія, тому що безліч параметрів мають бути точно дотримані. Ми будемо підходити до цього так само ретельно, як до будь-якої подібної операції, знаючи, що нам потрібно діяти терміново, ми усвідомлюємо цю потребу. Але ми робитимемо це спільно з нашими йорданськими партнерами, причому планування буде проведено на високому рівні, – заявив Кірбі. – Це не буде разовою акцією. Будуть заплановані і виконані додаткові скидання допомоги з повітря. І з кожним із них, я думаю, ми будемо вчитися і вдосконалювати процес. Це дуже важко. Вкрай складно це зробити в такому густонаселеному районі, як Газа”.

Інші країни, включно з Францією, Єгиптом і Йорданією, вже доставляли допомогу в Газу.

ООН неодноразово заявляла, що стикається з “непереборними перешкодами” під час доставки допомоги. За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, щонайменше 576 000 осіб у секторі Газа – чверть населення анклаву – перебувають на межі настання голоду. Щоб вижити, люди їдять корм для тварин, а медики кажуть, що діти вмирають від недоїдання і зневоднення.