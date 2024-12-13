Політика

Amazon пожертвує мільйон доларів на інавгурацію Трампа
13 Грудня 2024 11:58
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Компанія Amazon планує пожертвувати один мільйон доларів в інавгураційний фонд обраного президента США Дональда Трампа, пише The Wall Street Journal.

За словами джерел видання, наступного тижня засновник компанії Джефф Безос має зустрітися з Трампом у його резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді. Amazon також має намір транслювати на своєму стримінговому сервісі Prime Video інавгурацію Трампа, яка запланована на 20 січня 2025 року.

Раніше стало відомо, що компанія Meta, якій належать Facebook, Instagram і WhatsApp, також пожертвувала мільйон доларів на інавгурацію Трампа.

Дональд Трамп відкрито ворогував із Джеффом Безосом і главами інших великих технологічних компаній США під час свого першого президентства. Зокрема, він дорікав газеті The Washington Post, якою володіє Безос, в упередженому висвітленні політики своєї адміністрації.


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