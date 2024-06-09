“Альтернатива для Німеччини” показала другий результат у ФРН на виборах до Європарламенту

Правлячі партії Німеччини показали дуже слабкі результати, а вкрай права “Альтернатива для Німеччини” домоглася успіху на недільному голосуванні до Європарламенту, тоді як консервативна опозиція залишиться найсильнішою політичною силою в законодавчому органі країни, свідчать результати опитувань.

Як передає агентство Associated Press, прогнози громадського телебачення ARD і ZDF, засновані на даних екзит-полів і часткового підрахунку голосів, засвідчили, що підтримка лівоцентристських соціал-демократів канцлера Олафа Шольца становить 14%, що нижче за 15,8%, які вони здобули у 2019 році – вже найгірший результат після Другої світової війни у загальнонаціональному голосуванні – та набагато нижчий від їхніх результатів на останніх національних виборах у Німеччині 2021 року.

Альтернатива для Німеччини, або AfD, набрала трохи більше ніж 16% голосів. Це краще, ніж 11 % у 2019 році, але все ще трохи менше, ніж на початку року. Відтоді партія зазнала низки невдач, включно зі скандалами навколо двох її провідних кандидатів до Європарламенту.

Опитування показали, що підтримка екологічних “зелених”, другої за величиною партії в коаліції Шольца, впала з дуже успішних 20,5% п’ять років тому до 12%. Підтримка пробізнесменських Вільних демократів, третьої партії в сварливому і непопулярному уряді, оцінюється в 5%.