Суспільство

АЕС вже вийшли на планову потужність, але дефіцит електроенергії зріс, – “Укренерго”

18 Грудня 2022 17:22
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електропостачання

Станом на 18 грудня триває процес відновлення роботи енергосистеми. Атомні станції вийшли на максимально можливу потужність в умовах пошкодження енергетичної інфраструктури. Виняток – окупована Запорізька АЕС продовжує знаходитись в режимі зупинки блоків.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Обсяги споживання електроенергії збільшились у порівнянні з суботою, що вплинуло на показники дефіциту в системі. Причина – як пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури під час 9 ракетного удару, так і сезонне зниження температури. Всім обленерго доведені ліміти споживання. При їх перевищенні можуть бути застосовані аварійні відключення.

Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням http://bit.ly/3tGVpah.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні в високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях, але погодні умови (посилення морозів, сильний вітер) ускладнюють ремонтні роботи.


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