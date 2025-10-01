Адвокати, освітяни та соцпрацівники: затримано організаторів 11 схем для ухилянтів

Служба безпеки, ДБР та Національна поліція ліквідували 11 нових схем ухилення від мобілізації. У різних регіонах України затримано 23 організаторів оборудок.

Про це повідомили в СБУ.

За суми від 2,5 до 17 тис. доларів ділки пропонували уникнути призову на підставі підроблених документів або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Так, у Києві затримано двох жителів столиці, які продавали “бронь” для військовозобов’язаних. За гроші ділки влаштовували своїх клієнтів на підприємства критичної інфраструктури з подальшим виїздом з України під виглядом “службового відрядження”.

На Полтавщині правоохоронці заблокували одразу три оборудки. Серед затриманих двоє адвокатів зі спільниками, а також місцевий ділок, які знімали ухилянтів з розшуку в ТЦК та допомагали “списатися” з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів.

Для реалізації “схеми” її організатори використовували знайомих серед лікарів та посадовців військкоматів.

Затримання підозрюваних в організації схем для ухилянтів / Фото: СБУ

В Івано-Франківській області викрито шістьох місцевих жителів, які організували втечу військовозобов’язаних до Євросоюзу через прикордонний парк. Половина фігурантів працювали в адміністрації українського заповідника.

За матеріалами справи, ділки на власних автівках спочатку супроводжували «туристів» до кордону, а потім переправляли їх до сусідньої країни ЄС гірськими стежками.

Підозрюваний у переправлення ухилянтів за кордон / Фото: СБУ

На Черкащині викрито заступницю декана одного з університетів, яка за хабарі влаштовувала ухилянтів на навчання до свого вишу. За матеріалами справи, протягом поточного року вона “заробила” на цьому майже пів мільйона гривень.

Також у регіоні затримано очільницю місцевого відділення Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю, яка пропонувала призовникам отримати відстрочку на підставі опікунства над особами з тяжким діагнозом.

Для виготовлення фейкових документів вона залучила керівницю відділу соцзахисту однієї із сільрад області. Серед клієнтів були переважно мешканці Сумщини, яких фігурантки знаходили через місцевих знайомих.

Підозрювані в організації схеми для ухилянтів / Фото: СБУ

На Житомирщині контррозвідка СБУ затримала 39-річного охоронця одного зі столичних підприємств, який організував ухилянтам “трансфер” до Євросоюзу.

Ще два канали втечі призовників до країн ЄС поза пунктами пропуску заблокувала військова контррозвідка СБУ спільно з ДБР. За результатами спільних дій затримано пʼятьох організаторів “схем”, серед яких керівник благодійного фонду та співробітник харківської виправної колонії.

Також військова контррозвідка СБУ та ДБР затримали колишнього військового з Дніпра, який пропонував хабар командуванню полку, де раніше проходив службу. За грошову “винагороду” він намагався домовитись про втечу знайомого мобілізованого з території режимного об’єкта.

Затримання організаторів схем ухилення від мобілізації / Фото: СБУ

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

чч. 2, 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Їм загрожують тюремні строки до дев’яти років з конфіскацією майна.