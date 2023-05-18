Злиті документи Пентагону: Тейшейра передавав дані іноземцям

У прокуратурі США вважають, що військовослужбовець Національної гвардії США Джейк Тейшейра, обвинувачений у справі про витік секретних даних Пентагону, міг поділитися матеріалами з іноземцями.

Про це пише Washington Post.

Тейшейра викликав підозри серед своїх колег за кілька місяців до того, як йому висунули обвинувачення в неправомірному поводженні та розповсюдженні інформації про національну безпеку.

У п’ятницю суд визначить, чи повинен він перебувати під вартою в очікуванні судового вироку. Прокурори заявили про нові докази, які посилюють ризики для національної та громадської безпеки, про які уряд раніше зазначав Суду.

Посадовці стверджують, що одна з груп, де він ділився інформацією, мала понад 150 користувачів. Серед них були особи, які стверджували, що проживають в інших країнах і чиї облікові записи ведуть до іноземних інтернет-адрес.

Прокуратури також оприлюднили інформацію про онлайн-чати, в яких Тейшейра хвалився тим, скільки секретної інформації він знає та якою поділився, і розуміє потенційні правові наслідки таких дій.