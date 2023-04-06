Кримінал

Журналісти показали «невеличку хату» митрополита УПЦ МП Павла, де він має відбувати арешт

6 Квітня 2023 13:39
17
читать на русском →
церква

Журналісти «Bihus.Info» знайшли будинок, у якому митрополит УПЦ МП Павло (Петро Лебідь) має відбувати цілодобовий домашній арешт. Той на суді заявив, що у будинку немає зв’язку, світла і навіть ніде ночувати.

Про це йдеться у матеріалі «Bihus.Info».

Нагадаємо, домашній арешт митрополита відбуватиметься за місцем його реєстрації — у селі Вороньків Київської області. Сам він на суді стверджував, що там розташована «невеличка хата», звідки він все роздав, і там «практично нема на чому спати, нема тепла, світла, немає ні кружки, ні ложки».

«Я її продавав, але ніхто не купив, тому я звідти все роздав: ліжка, пральні машинки, холодильник […] Я не любив це місце […] Я вам кажу, бог свідок, я там був останній раз у 2009 році», — казав він журналістам.

Журналісти з’їздили до села Вороньків і виявили, що там розташовується двоповерховий будинок площею 580 квадратних метрів. А поруч із ним — ще один двоповерховий гостьовий будинок. На території будинку також розташовані альтанки та будинок охорони, зазначили журналісти.

Як вказує «Bihus.Info», у 2016 році Петро Лебідь справді хотів продати цей будинок за 1,3 мільйона доларів. В оголошенні було вказано, що будинок повністю мебльований виробами італійських та англійських майстрів, підлога вкрита мармуром, німецьким паркетом та має підігрів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Квітня 2023 11:10
50

Звільнень серед керівництва ЗС РФ через провали в Україні буде більше, — Міноборони Британії
6 Квітня 2023 13:39
17

Журналісти показали «невеличку хату» митрополита УПЦ МП Павла, де він має відбувати арешт
6 Квітня 2023 13:05
15

Україна домовилась про виробництво танкових снарядів калібру 125 мм у Польщі
6 Квітня 2023 10:55
69

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін подала у відставку
6 Квітня 2023 10:15
34

У Бахмуті йде позиційна війна, ситуація постійно змінюється – спікер ЗСУ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
усі думки