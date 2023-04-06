Журналісти показали «невеличку хату» митрополита УПЦ МП Павла, де він має відбувати арешт

Журналісти «Bihus.Info» знайшли будинок, у якому митрополит УПЦ МП Павло (Петро Лебідь) має відбувати цілодобовий домашній арешт. Той на суді заявив, що у будинку немає зв’язку, світла і навіть ніде ночувати.

Про це йдеться у матеріалі «Bihus.Info».

Нагадаємо, домашній арешт митрополита відбуватиметься за місцем його реєстрації — у селі Вороньків Київської області. Сам він на суді стверджував, що там розташована «невеличка хата», звідки він все роздав, і там «практично нема на чому спати, нема тепла, світла, немає ні кружки, ні ложки».

«Я її продавав, але ніхто не купив, тому я звідти все роздав: ліжка, пральні машинки, холодильник […] Я не любив це місце […] Я вам кажу, бог свідок, я там був останній раз у 2009 році», — казав він журналістам.

Журналісти з’їздили до села Вороньків і виявили, що там розташовується двоповерховий будинок площею 580 квадратних метрів. А поруч із ним — ще один двоповерховий гостьовий будинок. На території будинку також розташовані альтанки та будинок охорони, зазначили журналісти.

Як вказує «Bihus.Info», у 2016 році Петро Лебідь справді хотів продати цей будинок за 1,3 мільйона доларів. В оголошенні було вказано, що будинок повністю мебльований виробами італійських та англійських майстрів, підлога вкрита мармуром, німецьким паркетом та має підігрів.