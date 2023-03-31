Кримінал

Заповідник «Києво-Печерська лавра» знову звернувся до поліції через перешкоджання доступу до держмайна

31 Березня 2023 17:07
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церква

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» знову подав заяву до Печерського управління поліції у Києві через незаконне перешкоджання доступу до держмайна.

Про це повідомили в Міністерстві культури.

Там розповіли, що під час повторної спроби оглянути одне з приміщень Києво-Печерської лаври 31 березня комісія не змогла потрапити до будівлі, бо та була закрита. Ключі, які передали представники Монастиря УПЦ МП, не підійшли до серцевини замка приміщення. Тож комісія склала про це відповідний акт.

Нагадаємо, монастир УПЦ МП, який діє на території Києво-Печерської лаври, мав звільнити приміщення до 29 березня. Але там заявили, що не збираються йти, бо для виселення «немає правових підстав».


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