Кримінал

За день внаслідок російських обстрілів Херсона загинули 15 цивільних, 35 – постраждали

25 Листопада 2022 19:23
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війна

У Херсоні в п’ятницю, 25 листопада, внаслідок обстрілів з боку військ РФ загинуло 15 людей, постраждали 35, серед них дитина.

Про це повідомила у телеграмі пресслужба Херсонської міської ради.

“Від ворожих обстрілів 15 херсонців загинули, 35 постраждалих, серед яких одна дитина”, – зазначила начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

За її словами, зафіксовано 78 влучань.

Лугова поінформувала, що через учорашній масований ворожий обстріл постраждали приватні та багатоповерхові будинки, сталася сильна пожежа. Довелося терміново евакуювати 58 херсонців, серед них 22 дитини. Усі вони отримали гаряче харчування, притулок на ніч та необхідну медичну допомогу. Люди вирішили тимчасово виїхати з міста, міська влада їм максимально допомогла – надано транспорт, одяг і продукти харчування.

Також від ворожих обстрілів постраждали навчальні заклади – дві середні школи і ліцей журналістики, економіки та правознавства.


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