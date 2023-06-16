Кримінал

Витік документів Пентагону: підозрюваному Тейшейрі висунули звинувачення за шістьма пунктами

16 Червня 2023 08:10
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сша, пентагон

Підозрюваному у витоку секретних документів Пентагону військовослужбовцю ВПС Нацгвардії США Джеку Тейшейрі висунули офіційні звинувачення за шістьма пунктами.

Про це інформує міністерство юстиції США.

“Велике журі присяжних у Бостоні висунуло звинувачення військовослужбовцю ВПС Національної гвардії США (USANG), дислокованому в штаті Массачусетс, у нібито зберіганні та передачі секретної інформації, пов’язаної з національною обороною, на платформі соціальних мереж з 2022 року й приблизно до його арешту у квітні”, – ідеться в повідомленні.

Зазначають, що звинувачення пов’язані із незаконним зберіганням і поширенням оборонних секретів США. Цим Тейшейра порушив законодавства Сполучених Штатів.

“Тейшейра звинувачується в обміні інформацією з користувачами на платформі соціальних мереж, які, як він знав, не мали права її отримувати. Цим він, як стверджується, порушив законодавство США та поставив під загрозу нашу національну безпеку”, – заявив генеральний прокурор США Меррік Б. Гірлянда.

Загалом Федеральне велике журі в Бостоні звинуватило його за шістьма пунктами.


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