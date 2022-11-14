Втрати РФ перевищили 81 тисячу осіб

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 510 російських загарбників. Загалом країна-агресор за час повномасштабної війни проти України втратила вже 81 370 своїх військових.
Про це повідомляє Генштба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 81370 (+510) осіб ліквідовано,
- танків – 2848 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 5748 (+6) од,
- артилерійських систем – 1839 (+2) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засобів ППО – 206 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2),
- крилатих ракет – 399 (+0),
- кораблів /катерів – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21) од,
- спеціальної техніки – 160 (+0).
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