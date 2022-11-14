Кримінал

Втрати РФ перевищили 81 тисячу осіб

14 Листопада 2022 08:54
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війна

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 510 російських загарбників. Загалом країна-агресор за час повномасштабної війни проти України втратила вже 81 370 своїх військових.

Про це повідомляє Генштба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 81370 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків – 2848 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 5748 (+6) од,
  • артилерійських систем – 1839 (+2) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засобів ППО – 206 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2),
  • крилатих ракет – 399 (+0),
  • кораблів /катерів – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21) од,
  • спеціальної техніки – 160 (+0).

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