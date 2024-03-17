Кримінал

Ворог завдав два удари по інфраструктурі міста Суми

17 Березня 2024 17:40
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суми
Наслідки влучання “шахеду” у житловий будинок у Сумах, 13 березня 2024 року / Фото Суспільне

Війська РФ завдали два удари по місту Суми, є влучання в об’єкти інфраструктури, наслідки уточнюються.

Про це повідомила в Телеграмі Сумська ОВА.

“Сьогодні, 17 березня, ворог завдав два удари по інфраструктурі міста Суми. На місці прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки ворога уточнюються”, – йдеться у повідомленні.

Також прийнято рішення наступного тижня відправити на дистанційку дошкілля та позашкілля Сумської громади.

“З огляду на безпекову ситуацію, дитсадки та позашкілля працюватимуть з 18 по 24 березня дистанційно, таке рішення було прийнято на засіданні Комісії з питань ТЕБ та НС Сумської МТГ”, – йдеться в повідомленні.


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