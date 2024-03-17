Війська РФ завдали два удари по місту Суми, є влучання в об’єкти інфраструктури, наслідки уточнюються.

Про це повідомила в Телеграмі Сумська ОВА.

“Сьогодні, 17 березня, ворог завдав два удари по інфраструктурі міста Суми. На місці прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки ворога уточнюються”, – йдеться у повідомленні.

Також прийнято рішення наступного тижня відправити на дистанційку дошкілля та позашкілля Сумської громади.

“З огляду на безпекову ситуацію, дитсадки та позашкілля працюватимуть з 18 по 24 березня дистанційно, таке рішення було прийнято на засіданні Комісії з питань ТЕБ та НС Сумської МТГ”, – йдеться в повідомленні.