Кримінал

Ворог уночі завдав ракетного удару по Краматорську: поранено чоловіка Російська армія у ніч на 2 травня завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено будинки й школу, поранено чоловіка. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. “Уночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — поранили 1 людину, пошкодили школу”, – написав він. Своєю чергою мер Краматорська Олександр Гончаренко уточнив, що поранений – сторож у школі, його стан не важкий. Окрім школи, пошкоджено 14 багатоповерхівок, лікарню та дитячий центр реабілітації. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал