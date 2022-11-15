Кримінал

Ворог продовжує обстрілювати Харківщину. Троє працівників залізниці підірвалися на мінах

15 Листопада 2022 08:56
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війна

Протягом минулої доби ворог продовжив тероризувати обстрілами мирне населення міст і сіл, розташованих поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ. Обстріли зафіксовані у Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначається, у с. Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних домоволодінь. У с. Болдирівка Куп’янського району через обстріли горіли склади з зерном.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі поранення отримали 2 жінки 66 та 62 років та чоловік 50 років. Піротехніки ДСНС продовжують розмінування території області. За добу знешкодили 141 вибухонебезпечний предмет. Втім, мінна небезпека все ще дуже висока”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Синєгубова, вчора біля залізничної станції Цупівка на території Дергачівської громади Харківського району на міні підірвалися 3 працівники залізниці. Вони госпіталізовані з пораненнями, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Крім того, в районі села Безруки близько 15:00 на міні підірвалося авто “Харківобленерго”, поранення зазнав 41-річний електромонтер. Його стан середній.

“Вкотре закликаю усіх пам’ятати про небезпеку від мін та нерозірваних боєприпасів. Будьте максимально обережні та уважні. На лінії зіткнення наші військові продовжують вести бої з російськими окупантами. Підтримуємо ЗСУ та віримо в нашу Перемогу!”, – додає очільник регіону.


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