Кримінал

Ворог наніс ракетний удар по Одещині з літаків Су-24

14 Березня 2023 13:56
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ракетний удар

Ворог наніс ракетний удар по Одещині із застосуванням тактичної авіації.

Про це повідомило ОК “Південь”.

Зайшовши з моря, літаки Су-24 в напрямку узбережжя випустили 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П.

“Завдяки ефективній протидії, ракети знищено над морем, але уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Постраждалих немає”, – йдеться в повідомленні.

Ворог ще раз нагадав, що узбережжя, наразі є лінією бойових дій і вкрай небезпечне.


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