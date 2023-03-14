Ворог наніс ракетний удар по Одещині з літаків Су-24

Ворог наніс ракетний удар по Одещині із застосуванням тактичної авіації.

Про це повідомило ОК “Південь”.

Зайшовши з моря, літаки Су-24 в напрямку узбережжя випустили 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П.

“Завдяки ефективній протидії, ракети знищено над морем, але уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Постраждалих немає”, – йдеться в повідомленні.

Ворог ще раз нагадав, що узбережжя, наразі є лінією бойових дій і вкрай небезпечне.