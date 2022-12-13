Вночі по Харківщині вдарили ракетами

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області. Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“Вночі окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ. Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 м.кв. Будівля повністю зруйнована. Обійшлося без потерпілих”, – повідомив Синєгубов.

За даними обладміністрації, поранень зазнав 54-річний фельдшер швидкої: бригада їхала на виклик, коли сталося влучання ракети — авто пошкодило вибуховою хвилею. Чоловіку надали допомогу на місці.