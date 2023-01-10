Внаслідок обстрілу Херсона загинув літній чоловік

Російські окупанти сьогодні, 10 січня, обстріляли один з районів Херсона. В результаті ворожої атаки загинув чоловік.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
“О 10:30 вони вогнем уразили Дніпровський район міста Херсона. На жаль, загинув 85-річний чоловік”, – сказав він.
Окрім того, Янушевич повідомив, що загарбники повторно обстріляли місто об 11:20. На щастя, обійшлося без жертв. При цьому вибуховою хвилею були вибиті шибки у будівлі центру освіти молоді та дорослих Херсонської міськради.
Поділитися: