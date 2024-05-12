Кримінал

Величезна пожежа у Варшаві: горить торговий комплекс на півночі міста

12 Травня 2024 10:11
читать на русском →

У Варшаві горить торговельний комплекс в районі Бялолека. З вогнем борються понад 150 пожежників, передає Wyborcza.pl.

Центр урядової безпеки оголосив тривогу з попередженням для жителів не тільки Варшави.

Пожежа в торговому комплексі Marywilska 44 Centre у Варшаві. 12 травня 2024 року / Фото Wyborcza.pl

“Пожежа спалахнула в неділю вранці у величезному торговому комплексі Marywilska 44 Centre, де розташовано 1400 магазинів і точок обслуговування. Над районом здійнявся стовп густого чорного диму. З вогнем борються десятки пожежних бригад, і до них продовжують прибувати нові”, – йдеться в повідомленні.

Пожежа масштабна, як і сама будівля – чверть кілометра на чверть кілометра.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Травня 2024 12:24

Сирський: обстановка на Харківщині суттєво загострилась
12 Травня 2024 12:08

На відео потрапив момент прильоту по багатоповерхівці в Бєлгороді
12 Травня 2024 10:42

Росія стирає з лиця землі Вовчанськ
12 Травня 2024 10:11

Величезна пожежа у Варшаві: горить торговий комплекс на півночі міста
12 Травня 2024 09:50

Ломаченко нокаутував Камбососа у 11-му раунді та став чемпіоном світу IBF
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
усі думки