Величезна пожежа у Варшаві: горить торговий комплекс на півночі міста

У Варшаві горить торговельний комплекс в районі Бялолека. З вогнем борються понад 150 пожежників, передає Wyborcza.pl.

Центр урядової безпеки оголосив тривогу з попередженням для жителів не тільки Варшави.

Пожежа в торговому комплексі Marywilska 44 Centre у Варшаві. 12 травня 2024 року / Фото Wyborcza.pl

“Пожежа спалахнула в неділю вранці у величезному торговому комплексі Marywilska 44 Centre, де розташовано 1400 магазинів і точок обслуговування. Над районом здійнявся стовп густого чорного диму. З вогнем борються десятки пожежних бригад, і до них продовжують прибувати нові”, – йдеться в повідомленні.

Pożar hali na Marywilskiej 44 na Białołęce w Warszawie. Spłonęło nawet 1400 sklepów! Z ogniem walczy ponad 60 zastępów straży pożarnej. Akcja trwa. pic.twitter.com/ELYBWK2FN3 — Miejski Reporter (@MiejskiReporter) May 12, 2024

Пожежа масштабна, як і сама будівля – чверть кілометра на чверть кілометра.