Кримінал

В ООН шоковані ударом росіян по готелю у Запоріжжі

11 Серпня 2023 07:12
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запоріжжя, оон, ракетний удар

В Організації об’єднаних націй відреагували на російський обстріл готелю “Рейкарц” в Запоріжжі та заявили, що їхні співробітники часто використовували це приміщення для підтримки постраждалих внаслідок війни.

Про це заявила гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун.

Вона заявила, що була приголомшена звісткою про обстріл готеля та додала, що “це абсолютно неприпустимо”.

“Я зупинялась у цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя. Моя команда використовує його як базу під час неодноразових поїздок у місто. Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату “Азовсталь” у Маріуполі в травні минулого року”, – заявила Браун.

Координаторка додала, що кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру, загинули та отримали поранення мирні жителі, досягла “неймовірних обсягів”. Вона також наголосила, що ці удари є порушенням міжнародного гуманітарного права.

“В ім’я людяності я закликаю Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні”, – підкреслила Браун.

10 серпня ввечері росіяни випустили ракету Іскандер по готелю “Рейкарц” в Запоріжжі. Щонайменше 1 людина загинула та 16 осіб були поранені.


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В ООН шоковані ударом росіян по готелю у Запоріжжі
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