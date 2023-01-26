Кримінал

Унаслідок ракетної атаки на Одещині пошкоджено два об’єкти енергетичної інфраструктури

26 Січня 2023 10:44
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Під час ворожої ракетної атаки зранку 26 січня на Одещині пошкоджено два об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Одеської районної військової адміністрації.

“Ворог продовжує здійснювати ракетний обстріл по території України з неба та моря. Вже є інформація про пошкодження 2 об‘єктів критичної енергетичної інфраструктури Одещини. Постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що над територією Одеської області та зокрема Одеського району працює ППО.


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Унаслідок ракетної атаки на Одещині пошкоджено два об’єкти енергетичної інфраструктури
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