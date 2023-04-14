Кримінал

Унаслідок обстрілу Слов’янська загинула 2-річна дитина, серед поранених 14-річна дівчинка

14 Квітня 2023 21:11
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війна

Унаслідок ракетного удару по м. Слов’янськ Донецької області загинула 2-річна дитина, серед поранених – 14-річна дівчинка, її було госпіталізовано, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

“Наразі відомо про загиблу 2-річну дитину, ще вісім цивільних дістали поранень різного ступеня тяжкості. Серед них 14-річна дівчина. Їх доправили до лікарень”, – ідеться в повідомленні.

Під завалами одного з будинків можуть перебувати люди, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Також унаслідок обстрілу пошкоджено будинки, автомобілі, магазин і господарський центр.

На місці події працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).


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