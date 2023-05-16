Кримінал

У Запоріжжі невідомі напали на військових та влаштували стрілянину

16 Травня 2023 09:21
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поліція

У Запоріжжі невідомі на стоянці біля ринку вчинили напад на військових, один із них отримав ножове поранення.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

За даними поліції, учора близько 16:00 на стоянці автотранспорту біля міського ринку виник конфлікт між військовослужбовцями та невідомими, внаслідок якого останні вчинили стрілянину з мисливської та автоматичної зброї.

“Після чого невідомі чоловіки зникли з місця події на автомобілях у невідомому напрямку. Один із військових отримав ножові поранення, його було доставлено до лікарні”, – йдеться в повідомленні.

Як додали в поліції, у результаті слідчо-оперативних заходів на одному з блокпостів Запорізької області затримали двох чоловіків, 1976 та 2001 років народження, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні кримінального правопорушення. Зловмисників затримано на підставі статті 208 КПК України. Наразі обидва перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Наразі поліція розшукує інших нападників, відкрито кримінальне провадження.


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