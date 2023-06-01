Кримінал

У Вовчанську російські обстріли спричинили п’ять пожеж

1 Червня 2023 10:23
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війна, пожежа

Зранку і майже протягом всього дня 31 травня військові РФ обстрілювали Вовчанськ, у місті сталося п’ять пожеж.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.

“О 08:23 снаряд влучив у приватний житловий будинок, який загорівся на площі 200 кв. м. Об 11:35 бійці ДСНС загасили пожежу. О 13:45 рятувальники виїхали гасити відразу три пожежі, спричинені обстрілами”, — йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, горів дах приватного будинку на площі 30 кв. м, елеватор на площі 150 кв. м. та шість торговельних павільйонів на ринку на площі 300 кв. м. Загоряння загасили о 15:34.

Ще п’ять торговельних павільйонів зайнялися о 15:49 під час повторного обстрілу ринку. Площа цієї пожежі склала 1000 кв. м. Рятувальники загасили вогонь о 19:10.

За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, в місті пошкоджені приватні житлові будинки, підприємства цивільної промисловості, бібліотека та торговельні павільйони ринку.


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