Кримінал

У Шостці на підприємстві стався вибух: імовірне влучання ракети

31 Січня 2023 21:05
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війна

У місті Шостка Сумської області на одному з підприємств стався вибух. Попередньо в будівлю влучила ракета.

Про це повідомляє Оперативне командування “Північ”.

“Близько 18.20 на лінію “102” надійшло повідомлення про те, що на території одного з державних підприємств в місті Шостка (Сумська область) стався вибух”, – ідеться в повідомленні.

Було встановлено, що в промислову будівлю влучила, попередньо, ракета, пошкодивши дах, перекриття, вікна.

Як зазначається, унаслідок вибуху на підприємстві постраждали двоє людей, їх госпіталізували.


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