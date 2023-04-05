У Мелітополі окупанти залякують місцевих жителів вивозом до Росії

В окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники залякують місцевих жителів вивозом до РФ та контрнаступом Сил оборони України.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу станом на середу, 5 квітня.

«У населеному пункті Мелітополь Запорізької області російські окупанти продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їх евакуації до Росії. Лякають людей майбутнім наступом Збройних Сил України», — йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти майже повністю обмежили в’їзд та виїзд всіх місцевих жителів у Великій Кардашівці Херсонської області через переміщення своєї важкої техніки.

«Людям заборонено залишати свої будинки. Посилено перевірку документів та мобільних телефонів», — зазначили в Генштабі.