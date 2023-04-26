У Дружківці на Донеччині російська армія поцілила у відділок поліції

Війська Росії гатили по місту Дружківка Донецької області з реактивних систем залпового вогню “Смерч” та ракетами С-300, поранено трьох правоохоронців.
Про це інформує поліція Донецької області.
“Окупанти двічі обстріляли місто. Вночі поцілили двома ракетами С-300, а вдень накрили з РСЗВ “Смерч”. Пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків та адмінбудівля поліції.
Поранено трьох правоохоронців. Постраждалих серед цивільного населення попередньо немає”, – пише пресслужба.
Унаслідок російського обстрілу травмовано двох чергових інспекторів і слідчого. Поліціянтам надали допомогу, двох ушпиталили.