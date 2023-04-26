Кримінал

У Дружківці на Донеччині російська армія поцілила у відділок поліції Війська Росії гатили по місту Дружківка Донецької області з реактивних систем залпового вогню “Смерч” та ракетами С-300, поранено трьох правоохоронців. Про це інформує поліція Донецької області. “Окупанти двічі обстріляли місто. Вночі поцілили двома ракетами С-300, а вдень накрили з РСЗВ “Смерч”. Пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків та адмінбудівля поліції. Поранено трьох правоохоронців. Постраждалих серед цивільного населення попередньо немає”, – пише пресслужба. Унаслідок російського обстрілу травмовано двох чергових інспекторів і слідчого. Поліціянтам надали допомогу, двох ушпиталили. Поділитися:



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