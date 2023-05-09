Кримінал

Суд відправив за ґрати інформаторку причетного до збиття MH17 генерала

9 Травня 2023 18:30
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сбу, mh17

Суд призначив 12 років ув’язнення та конфіскацію майна затриманій інформаторці російського генерал-майора Сергія Дубінського, який причетний до збиття над Донбасом літака Boeing рейсу MH17. Вона допомагала йому після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, засуджена була особистою інформаторкою кадрового співробітника російської воєнної розвідки генерал-майора Сергія Дубінського, також відомого під позивним «Хмурий».

СБУ встановила, що жінка мешкала у селищі Благодатне Донецької області. Після початку повномасштабного вторгнення вона через месенджер зв’язалася з «Хмурим» і запропонувала свою допомогу у війні проти України.

Він доручив жінці збирати розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районах Вугледара, Павлівки та Великої Новосілки. Також вона передавала воєнній розвідці рф інформацію про фортифікаційні споруди та інженерні загородження українських військ на східному фронті, стверджує СБУ.

А ще, як розповідають правоохоронці, засуджена фіксувала на відео наслідки російських повітряних атак і збирала та передавала ворогу персональні дані учасників руху опору на окупованих територіях сходу.

Жінку затримали у червні 2022 року під час спецоперації в Кременчуці, де вона намагалась переховуватися від правосуддя. У неї знайшли мобільний телефон із доказами злочинної діяльності. Зловмисницю визнали винною за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України.


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