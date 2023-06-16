Кримінал

Суд відправив під арешт президента УАФ Павелка

16 Червня 2023 11:00
16
читать на русском →
суд, корупція

У Львові відбувся суд щодо справи розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко був заарештований.

Про це повідомляє портал FootballHub.

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Львова Білинська задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу президенту УАФ Павелку.

Як зазначається, запобіжний захід для очільника асоціації змінили на тримання під вартою терміном на 60 діб.

Варто зазначити, що 47-річний Павелко є президентом Української асоціації футболу із 6 березня 2015 року.

29 листопада Печерський суд обрав президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю внесення 9 мільйонів 880 тисяч гривень застави. Заставу за Павелка одразу внесли.

Торік журналісти опублікували розслідування щодо Павелка. Глава УАФ живе у розкішному маєтку біля Києва, а його мати у вересня 2022 року стала власницею цього будинку і землі вартісню понад 5 мільйонів доларів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Червня 2023 09:27
30

Президент ПАР Рамафоса прибув до України
16 Червня 2023 11:08
21

Україна встановила місцеперебування в Угорщині 11 військовополонених
16 Червня 2023 08:49
92

Воїни ССО врятували окупантів, які тонули після підриву ГЕС
16 Червня 2023 07:53
32

Іспанія надасть Україні 20 БТР, польовий госпіталь та 4 відремонтованих Leopard 2
16 Червня 2023 07:34
23

ППО знищила вночі 2 “Шахеди”
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
Віталій ПОРТНИКОВ

Путин и равнодушие
Ігор Черняк

Найкращі йдуть, а лишаються ті, хто лишаються
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Пам’ятник
Денис КАЗАНСКИЙ

Саморасчеловечивание
усі думки