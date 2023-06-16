Суд відправив під арешт президента УАФ Павелка

У Львові відбувся суд щодо справи розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко був заарештований.

Про це повідомляє портал FootballHub.

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Львова Білинська задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу президенту УАФ Павелку.

Як зазначається, запобіжний захід для очільника асоціації змінили на тримання під вартою терміном на 60 діб.

Варто зазначити, що 47-річний Павелко є президентом Української асоціації футболу із 6 березня 2015 року.

29 листопада Печерський суд обрав президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю внесення 9 мільйонів 880 тисяч гривень застави. Заставу за Павелка одразу внесли.

Торік журналісти опублікували розслідування щодо Павелка. Глава УАФ живе у розкішному маєтку біля Києва, а його мати у вересня 2022 року стала власницею цього будинку і землі вартісню понад 5 мільйонів доларів.