Суд у Франції відмовив в екстрадиції українського бізнесмена Жеваго

Суд у Франції вирішив, що українського бізнесмена Костянтина Жеваго не потрібно екстрадувати до України.

Про це повідомляє Reuters.

У грудні 2022 року Жеваго затримали у Куршевелі на запит України, яка також просить екстрадувати його. Слухання щодо цього переносили декілька разів — ще з січня 2023 року. Водночас бізнесмена звільнили з-під варти під заставу в 1 мільйон євро та взяли його під судовий нагляд.

Жеваго вважає, що рішення французького суду підтверджує відсутність достатніх підстав для екстрадиції та доводить необґрунтованість висунутих звинувачень — про це йдеться у заяві адвокатів бізнесмена, що є у розпорядженні «Інтерфакс-Україна».

«Це переслідування має політичний мотив та явні ознаки піар-кампанії державних правоохоронних органів. Сподіваюся, що ДБР і Генпрокуратура нарешті вислухають мої аргументи та будуть дотримуватися закону під час розгляду цієї справи надалі», — наводять слова Жеваго.

Наразі українські правоохоронні органи не коментували рішення суду у Франції.

Жеваго фігурує в кількох кримінальних провадженнях ДБР. Так, 2019 року йому та ще низці топменеджерів банку «Фінанси та Кредит» було повідомлено про підозру в організації розтрати мільйонів доларів фінустанови, чим завдано шкоди інтересам держави і вкладників банку, а також у відмиванні доходів.

Наразі на майно Жеваго та пов’язаних із ним юридичних осіб накладено арешт. Йдеться про акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Ще в жовтні 2020 року арештовані активи вартістю понад 300 млн гривень передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Нещодавно правоохоронці арештували гелікоптер, який опосередковано належить бізнесмену. Також суд арештував активи Жеваго у трьох гірничих комбінатах в межах справи про відшкодування збитків банку на 46 мільярдів гривень.

Костянтин Жеваго — народний депутат України III, IV, V, VI, VII та VIII скликань, виконавчий директор гірничодобувної групи Ferrexpo, яка займається залізною рудою на Полтавщині, акціонер банку «Фінанси та Кредит». За версією Forbes, на кінець 2022 року Жеваго посідає 5 місце у списку найбагатших українців із 1,4 млрд статків.