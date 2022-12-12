Кримінал

СБУ затримала колаборанта, який “збував” награбоване окупантами майно

12 Грудня 2022 10:35
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сбу

СБУ затримала у Снігурівці (Миколаївська область) колаборанта, який продавав награбоване окупантами майно українців. Під час окупації Снігурівки він допомагав агресору “заробляти”.

Про це повідомляє СБУ.

“Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на своїй торговій точці він реалізовував продукцію, викрадену окупантами з міських магазинів. Серед них – автозапчастини та засоби для обслуговування автомобілів.

“Більшу частину одержаних прибутків передавав загарбникам. За це колаборант безперешкодно пересувався містом.Після звільнення Снігурівки зловмисник намагався “залягти на дно”, – додають в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили велику кількість викрадених товарів.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).


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