Кримінал

Росіяни за добу убили 4 мирних мешканців Донецької області

4 Квітня 2023 09:02
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війна

Російські загарбники за минулу добу убили 4 та поранили 3 мирних мешканців Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За 3 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Торецьку, 1 в Авдіївці та 1 у Торському. Ще 3 людини в області дістали поранення”, – повідомив Кириленко.

Станом на ранок 4 квітня росіяни убили щонайменше 1 450 та поранили щонайменше 3 339 мирних мешканців Донеччини.

Кириленко наголошує, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.


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