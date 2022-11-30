Росіяни випустили по Нікопольщині майже 30 снарядів

Під ранок 30 листопада російські окупанти нанесли артилерійські удари по Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Росіяни не вгамовуються з обстрілами Нікопольщини…
На ранок накрили вогнем з “Градів” та важкої артилерії сам Нікополь та Марганецьку громаду. Туди прилетіли майже 30 снарядів”, – повідомив Резніченко.
За інформацією голови ОВА, внаслідок ворожого вогню люди не постраждали, наразі представники ДСНС проводять обстеження обстріляних територій.
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