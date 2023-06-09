Росіяни відновили обстріл Херсона – ОВА

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські загарбники відновили обстріл Херсона.
“Росіяни знову обстрілюють Херсон. Гатять по прибережних територіях”, – повідомив Прокудін.
Він закликав мешканців перейти в укриття.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські загарбники відновили обстріл Херсона.
“Росіяни знову обстрілюють Херсон. Гатять по прибережних територіях”, – повідомив Прокудін.
Він закликав мешканців перейти в укриття.
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