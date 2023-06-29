Кримінал

Росіяни вдарили ракетами С-300 по Чугуєву, влучили у землю

29 Червня 2023 08:21
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війна

Минулої ночі, близько 1:00, ворог завдав ракетного удару з ЗРК С-300 по м. Чугуїв. Зафіксовані влучання в землю. Пошкоджено житлові будинки неподалік та автомобілі. Попередньо, без постраждалих.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп’янському районах області. Внаслідок обстрілу з РСЗВ “Ураган” с. Курилівка Куп’янського району пошкоджено приватні житлові будинки. Поранення зазнала 70-річна жінка. Госпіталізована у важкому стані.

У с. Вовчанські Хутори Чугуївського загинуло троє цивільних чоловіків – 45-ти, 48-ми та 57-ми років.

У с. Колодязне Куп’янського району пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу с. Зелений Гай Ізюмського району пошкоджено будівлю насосної станції.


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