Кримінал

Росіяни убили 1 та поранили 7 цивільних на Донеччині

26 Січня 2023 09:33
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війна

Одна людина загинула та ще 7 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 25 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Бахмуті. Ще 7 людей в області зазнали поранень”, – повідомив Кириленко.

Станом на ранок 26 січня росіяни убили щонайменше 1 320 та поранили щонайменше 2 896 цивільних мешканців на Донеччині.

Голова ОВА підкреслює, що ці цифри не остаточні, оскільки наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.


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