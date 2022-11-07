Кримінал

Росіяни обстріляли пожежну частину в Лимані, поранено начальника

7 Листопада 2022 18:24
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війна

Російські військові завдали ракетного удару по пожежній частині у деокупованому Лимані. Поранення зазнав керівник частини.

Про це Суспільному повідомила речниця ГУ ДСНС України в Донецькій області Вероніка Бахал.

Територія пожежної частини опинилась під ракетним обстрілом в ніч з 4-го на 5-го листопада. Пошкоджені будівля та прилегла територія. Поранення дістав керівник пожежної частини. Наразі його стан задовільний, госпіталізації не потребує, розповіли у пресслужбі.

“Останні чотири дні деокупований Лиман під ворожим вогнем. Інтенсивність обстрілів вражає. Ворожий снаряд не оминув і наш Лиманський підрозділ ДСНС”, – повідомила Вероніка Бахал.


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