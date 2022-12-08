Кримінал

Росіяни нанесли екології Харківщини збитків на понад 100 млрд грн

8 Грудня 2022 16:31
13
війна, прокуратура

Сума збитків, завданих Росією екології Харківщини сягає вже понад 100 млрд гривень.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

“Воєнні дії, які веде РФ, завдають непоправної шкоди навколишньому природному середовищу, воно створило численні наслідки для екології”, – кажуть у відомстві.

У прокуратурі зазначили, що внаслідок обстрілів і пожеж руйнується ґрунтовий і рослинний покрив, гинуть тварини, забруднюються повітря та води, руйнуються ландшафти, горить ліс, а землі засмічуються рештками знищеної військової техніки, паливно-мастильними матеріалами.

“Розпочаті кримінальні провадження за фактами спричинення шкоди екології внаслідок обстрілів та бомбардування військовослужбовцями ЗС РФ”, – говорять у прокуратурі.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Грудня 2022 15:16
67

СБУ знайшла у храмах МП російські паспорти, викрадені ікони та прапор “Новоросії”
8 Грудня 2022 15:01
84

Путін зазнав поразки на всіх напрямках, – Міллі
8 Грудня 2022 13:55
95

ЗСУ прийняли на озброєння нову цифрову систему управління військами
8 Грудня 2022 12:42
197

В Луганську область прибули частини елітної 1-ї танкової армії РФ
8 Грудня 2022 12:19
56

Боррель визнав наявність проблем із обороноздатністю ЄС
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Американские 600 это украинская 1000, а хитрая тварь это тоже тварь
Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
усі думки