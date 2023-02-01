Росія обстріляла приватний будинок на Чернігівщині: троє загиблих — ОК «Північ»

Російські війська вдень 1 лютого обстріляли Сумську та Чернігівську області. Одна із мін влучила у приватний будинок: там є троє загиблих та один поранений.

Про це повідомило оперативне командування «Північ».

Так, 14 мін прилетіли у район села Єліне Чернігівської області. Ймовірно, росіяни стріляли з міномета 120 мм. Саме там вони влучили в погріб приватного будинку і вбили місцевих мешканців. Пораненого цивільного госпіталізували.

Ще 17 мін прилетіли у район села Студенок Сумської області. Там, схоже, теж стріляли з міномета 120 мм. Інформацію про наслідки ОК «Північ» уточнює. Втрат серед українських військових та військової техніки немає в обох населених пунктах.

Окупантів змусили відступити із Сумщини та Чернігівщини на початку квітня. Нині росія зосередила всі свої сили на сході, а також на півдні нашої країни. Попри відступ військ, із території рф регулярно обстрілюють прикордонні території Сумської та Чернігівської областей.