Протягом доби росіяни не припиняли обстрілювати прикордоння Харківщини, – ОВА

Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Вночі у Куп’янську зафіксовано “приліт” ракети, попередньо С-300. На щастя без жертв та постраждалих. Зруйновано особисте авто співробітника Нацполіції.

Протягом доби у Куп’янську руйнувань від артилерійських обстрілів зазнали житловий будинок, магазин запчастин, об’єкт цивільної промисловості. У смт Дворічна Куп’янського району пошкоджено приватний житловий будинок”, – йдеться в повідомленні.

У Вовчанську ворожими обстрілами пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти та об’єкт цивільної промисловості.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.