Кримінал

Попа УПЦ МП на Буковині викрили на переправленні ухилянтів через держкордон

31 Березня 2023 15:02
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церква

Священнослужителя УПЦ МП на Буковині підозрюють у незаконному переправленні військовозобов’язаних через держкордон.

Про це повідомили Служба безпеки України, Офіс Генпрокурора та Нацполіція.

На допомозі «ухилянтам» викрили помічника настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

За даними слідства, у вересні минулого року він пообіцяв трьом місцевим жителям організувати «безперешкодний» виїзд до Румунії. Спільники фігуранта нібито мали забезпечити клієнтів документами для вільного пересування на території ЄС.

Пунктом збору «ухилянтів» була територія монастиря, звідти їх мали вивезти за кордон. Монастир має «вдале розташування», оскільки розташовується в одному з прикордонних із Румунією сіл.

Як вказує поліція, священник налагодив «трансфер» через кордон, за що брали по 4000 доларів з людини. Для цього він залучив свого товариша, який займався пошуком охочих.

Утім, замість «обіцяних» документів клієнтів доправляли до прикордонного району і показали «зеленку», через яку вони начебто можуть перейти до сусідньої країни.

За даними прокуратури, військовозобов’язаних інструктував сам священнослужитель. А до кордону з Румунією їх супроводжували треті особи — жителі прикордоння, які добре орієнтувались на місцевості. Їх наразі встановлює слідство. Служба безпеки вже заблокувала канал незаконного виїзду за кордон.

Священнослужителю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Ця стаття передбачає від 5 до 7 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

СБУ повідомила, що справа щодо спільника священника вже розглядається у суді. Розслідування триває для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.


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